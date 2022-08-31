مقرب منه: مقتدى الصدر سيعود للساحة العراقية بصفة جديدة

شفق نيوز/ كشف مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، عن عودة مرتقبة للصدر للساحة العراقية، وذلك بعد أيام قليلة من اعلانه اعتزال العمل السياسي.

وقال المقرب، لوكالة شفق نيوز، ان "الصدر سيعود الى الساحة العراقية خلال المرحلة المقبلة، بصفته زعيماً شعبياً وليس سياسياً ورجل معارضة، ولهذا سيكون للتيار خطوات شعبية لمعارضة تشكيل أي حكومة توافقية تريد العودة للمحاصصة".

وبين أن "الصدر لن يتدخل في الشأن السياسي، لكن سيعمل على الضغط الشعبي لمنع تشكيل أي حكومة توافقية ومن اجل استمرار الضغط نحو حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة، فهذا الأمر لا تراجع عنه والانسحاب من الخضراء لا يعني ترك هذه الشروط".

ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأدى الى الإطاحة بالنظام السابق، يُدار العراق بموجب نظام تقاسم سلطة طائفي.

وتدريجياً أصبح مقتدى الصدر، الذي كان والده محمد صادق الصدر من أكثر رجال الدين الشيعة احتراما في العراق، لاعبا سياسيا رئيسيا مدعوما بقاعدة شعبيّة شيعية يحشدها في كثير من الأحيان للضغط من أجل تحقيق مطالبه.

ومنذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تسود خلافات بين الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية منافسة مدعومة من إيران، ما عطّل تأليف حكومة جديدة.

وتصاعدت التوترات بشكل حاد أمس الأول الاثنين، عندما اقتحم موالون للصدر القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء المحصنة بعد إعلان زعيمهم "اعتزال" السياسة.

ولكن أنصار الصدر غادروا المنطقة الخضراء بعد ظهر أمس الثلاثاء بعد أن طلب منهم بنفسه الانسحاب في غضون ساعة، ما يعكس تأثيره الكبير على أتباعه والذي أكسبه سمعته كصانع حكّام.

وقتل ما لا يقل عن 30 من أنصار الصدر بالرصاص وأصيب نحو 600 بجروح خلال قرابة أربع وعشرين ساعة من الاشتباك مع فصائل شيعية أخرى.