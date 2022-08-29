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مقرب منه لشفق نيوز: مقتدى الصدر متواجد في الحنانة ويراقب التطورات "بلا تدخل"

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T17:52:39+0000
مقرب منه لشفق نيوز: مقتدى الصدر متواجد في الحنانة ويراقب التطورات "بلا تدخل"

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الاثنين، حقيقة مغادرة الصدر مقر إقامته في منطقة الحنانة بمحافظة النجف بعد اعتزاله العمل السياسي والتطورات الأخيرة التي شهدها الشارع العراقي من تصعيد في الاحتجاجات الشعبية من قبل أنصاره.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن مغادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منطقة الحنانة الى خارج العراق او مكان اخر غير صحيحة، فالصدر مازال يتواجد بنفس مقر إقامته".

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يراقب عن كثب وبدقة للتطورات التي تحصل في الشارع العراقي في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وهو رافض بشدة لأي تدخل رغم الوساطات لتدخله من قبل أطراف سياسية وحكومية وحتى بعض الأطراف الخارجية".

وشهدت العاصمة بغداد ظهر اليوم أحداثاً ساخنة بعدما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي ووجه بغلق جميع المكاتب والمؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية التابعة له، وعلى إثر ذلك قام أنصاره المعتصمون داخل المنطقة الخضراء منذ نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي بمهاجمة القصر الجمهوري واقتحامه بالإضافة إلى قصر آخر وهو ما دفع القوات الأمنية إلى إخراجهم بالقوة ما أدى إلى سقوط ضحية وإصابة أكثر من عشرين متظاهراً على الأقل.

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