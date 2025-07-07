مقرب منه: توجيهات الصدر لسرايا السلام والفصائل المسلحة مزورة

شفق نيوز – النجف

نفى مصدر مقرب من زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، ما تم تداوله بشأن صدور أمر للجناح العسكري للتيار "سرايا السلام" بإلقاء السلاح والانسحاب من مدينة سامراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور أمر من الصدر يدعو فيه سرايا السلام إلى تسليم السلاح للدولة والانسحاب من سامراء، غير صحيح".

وأضاف "البيان الذي تم تداوله على أنه صادر من مكتب الخاص للصدر مفبرك ولا أساس له من الصحة".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مساء اليوم الاثنين، بينا منسوب إلى المكتب الخاص لزعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، جاء فيه بعد تقديم لأسباب هذه التوجيهات:

أولاً- يجب على سرايا السلام تسليم السلاح للدولة والانسحاب من سامراء.

ثانياً- ادعو جميع الميليشيات والفصائل المسلحة بتسليم السلاح للدولة لكي نعزز من قوة الجيش واستقلال العراق.

ثالثاً- أطالب من الحكومة العراقية إجراء فرض القانون على كل من يتهاون بتسليم السلاح المنفلت بيد الميليشيات.