مقرب منه: المالكي بحث مع بارزاني المرشحين للرئاسات وأكدا الشراكة

شفق نيوز- أربيل

كشف ياسر المالكي المقرب من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مباحثات الزعيمين نوري المالكي ومسعود بارزاني في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان اليوم السبت، فيما أشار إلى أنهما بحثا خصائص الشخصيات المرشَّحة للرئاسات الثلاث وآليات اختيارها لهذه المواقع، والتأكيد على استمرار الشراكة وترسيخها.

وقال الأمين العام لحركة البشائر الشبابية ياسر المالكي في منشور على "إكس" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "لبّينا اليوم الدعوة المؤجَّلة من (الزعيم الكوردي مسعود) بارزاني للمالكي لزيارة إقليم كوردستان العراق، وكانت الزيارة فرصة مهمة لتأكيد وترسيخ شراكتنا التي امتدت جذورها منذ عهد المعارضة للنظام الدكتاتوري البائد، وستستمر بإذن الله".

وأضاف أن "مباحثاتنا تركزت على استكمال الاستحقاقات الدستورية لما بعد الانتخابات، وتداولنا الأفكار بشأن خصائص الشخصيات المرشَّحة للرئاسات الثلاث وآليات اختيارها لهذه المواقع، من دون الخوض في الأسماء المرشحة لتلك الرئاسات".

وأكد أن "رؤية الزعيمين كانت متطابقة في أهمية حماية وتقوية العملية السياسية، ومراجعة القوانين والآليات الضرورية لإنتاج واقع سياسي وإداري جديد تتضافر فيه جهود جميع مكوّنات شعبنا العراقي الكريم. منطلقين من الواجب الوطني بالمضيّ قدماً لتحقيق إرادة شعبنا بتشكيل حكومة تلبّي تطلعاته المشروعة".

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي وصل أربيل، اليوم السبت، أكدا وفق بيان رسمي، على ضرورة استمرار المشاورات السياسية لمرحلة ما بعد الانتخابات.

كما تم تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وتم الاتفاق على استمرار المشاورات ومواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين أطراف العملية السياسية العراقية، وفق ما جاء في بيان مقر بارزاني.

وفي وقت سابق اليوم، قرر مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية، بالإجماع، ترشيح الأمين العام للحزب نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة.

وتزامن الإعلان مع وصول المالكي إلى أربيل لإجراء مباحثات حول تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكان مصدر مطلع قد كشف في وقت سابق عن ثلاثة مرشحين بارزين لتولي رئاسة الحكومة، هم: رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مبيناً أن الأسبوع المقبل سيشهد حراكاً سياسياً واسعاً لحسم الرئاسات الثلاث.