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مقرب منه: الجبوري مستمر بإدارة محافظة صلاح الدين حتى يقرر الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2022-05-19T11:18:11+0000
مقرب منه: الجبوري مستمر بإدارة محافظة صلاح الدين حتى يقرر الكاظمي

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من محافظ صلاح الدين "المقال" عمار الجبوري، اليوم الخميس، أن الاخير مستمر بممارسة مهامه الادارية في المحافظة حتى يبت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بقرار اقالته.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الجبوري مازال يمارس مهامه الادارية كمحافظ لصلاح الدين، وسيسلم مهامه الى من ينوب عنه بعد وصول الامر الاداري الذي يتضمن مصادقة مجلس الوزراء على اقالته".

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "تصويت مجلس النواب على اقالته (عمار جبر الجبوري) لايعني تنفيذه ساعة المصادقة على الاقالة، بل ان الامر يعد ساري المفعول اذا ما تم المصادقة عليه من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مرجحاً أن "يتولى (الكاظمي) ادارة المحافظة بالوكالة لحين تسمية محافظ جديد".

وبين المصدر، أنه "بحسب قرارات المحكمة الاتحادية فأن احد نواب المحافظ (اسماعيل خضير هلوب او  عمار حكمت البلداوي) سيتسلم ادارة المحافظة بالوكالة، وبحسب المعطيات فأن اسماعيل هلوب هو الاقرب لتولي ادارة المحافظة بالوكالة باعتباره معنياً بالامور الادارية للمحافظة".

وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم الخميس، على اقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بالاغلبية المطلقة.

 

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