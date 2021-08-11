مقدمة خطة للبرلمان.. المنافذ تعلن نجاح المنصة الالكترونية بمنع التلاعب والتزوير

شفق نيوز/ أكدت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الثلاثاء، تحقيق إيرادات عبر المنصة الالكترونية بمنع التلاعب والتزوير بالمال العام.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة المنافذ قدمت خطة رصينة وناجحة إلى لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية خلال استضافتها داخل مبنى مجلس النواب".

وأضاف أن "الخطة تضمنت عدة فقرات مهمة منها فرض هيبة الدولة وتأمين كامل للمنافذ الحدودية من عبث الخارجين عن القانون وكذلك مناقشة ما قامت به هيئة المنافذ من ربط شبكي وإعداد منصة الكترونية بجهود ذاتية".

وبين الوائلي، أن "المنصة الالكترونية حققت ايرادات عالية مقارنة بالسنوات السابقة، وافقت الكثير من عمليات التلاعب والتزوير بالمال العام".