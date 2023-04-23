مقتل عراقي وابنته وإصابة آخرين في اشتباكات الخرطوم

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأحد، بمقتل عراقيين اثنين خلال المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، في العاصمة السودانية الخرطوم، مع تأكيدات بوجود مصابين آخرين.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية العراقية في بغداد عن إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان.

ونقل موقع "العربي الجديد" القطري، عن نائب في البرلمان العراقي، قوله، إن عراقياً في العقد الخامس من العمر قُتل هو وابنته في المواجهات الدائرة في الخرطوم، مبينا أنه من أهالي محافظة صلاح الدين ويقيم منذ سنوات عدة في السودان.

وأكد البرلماني، الذي لم يذكر الموقع اسمه، أن الضحيتين كانا في منزلهما وقضيا جراء قصف في المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

فيما أوضح سياسي آخر من محافظة صلاح الدين، للموقع القطري، أن الضحيتين من أهالي مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين، مشيراً إلى أن هناك جرحى أيضا من العراقيين.

وبحسب الموقع القطري، فقد وصف هذا السياسي، بيانات وزارة الخارجية العراقية بشأن السعي لحماية الجالية هناك بأنها "غير واقعية، وكان من المفترض أن يجرى التنسيق مع أطراف داخل السودان، على غرار ما فعلته السعودية ودول أخرى لتأمين حياة العراقيين هناك"، مشيرا إلى أن العائلة المنكوبة في الخرطوم ما زالت عالقة والضحايا منها لم يُعادوا إلى العراق رغم مرور يومين على الحادث.

وأمس السبت، أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناءً على طلبهم.

كما أشار في بيان منفصل آخر إلى "نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم"، في عملية "وصفها بـ"النوعية"، من دون ذكر المقصود من عبارة "النوعية".

المصدر / العربي الجديد