مقترعون صوروا تصويتهم لمرشحيهم.. المفوضية تحقق بدخول هواتف إلى مراكز اقتراع

شفق نيوز / أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الجمعة، انها سجلت الوثائق التي نشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي التي توثق تصوير ناخبين لعملية الاقتراع والتأشير على مرشحيهم.

وقالت معاون الناطق باسم المفوضية نبراس أبو سودة، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية ستتخذ إجراءاتها في محاسبة الموظفين المقصرين في المراكز التي تم تسجيل تلك الحالات".

وأضافت أبو سودة، أن "المفوضية لن تسكت عن ذلك وفتحت تحقيقا، فضلا عن اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق الموظفين الذين لم يلتزموا بضوابط المفوضية في التشديد على عدم السماح بدخول الهاتف النقال إلى مقصورة الاقتراع لأن ذلك يتنافى مع سرية الاقتراع".

وأوضحت أن "كل موظفي مراكز الاقتراع هم موظفين حكوميين وبالتالي من السهل محاسبتهم"، لافتة إلى أن "مراكز الاقتراع الخاص ستبقى مفتوحة لاستقبال الناخبين حتى السادسة مساء".

وانطلقت صباح يوم الجمعة عملية التصويت الخاص لقوى الأمن المختلفة، إلى جانب النازحين ونزلاء السجون.

ويشارك أكثر من مليون و75 ألفا و727 منتسبا من الصنوف الأمنية والعسكرية كافة، فيما بلغ عدد النازحين المشمولين بالتصويت الخاص أكثر من 120 ألفا، أما نزلاء السجون 676 نزيلاً.

في سياق متصل، أعرب مراقبون محليون عن امتعاضهم من قرار للمفوضية وقيادة العمليات منع حمل أجهزة النقال داخل المراكز الانتخابية واستثناء شرائح أخرى.

ونقل مراقبون محليون لوكالة شفق نيوز، امتعاضهم من منع حملهم اجهزة النقال داخل المراكز الانتخابية والسماح للمراقبين الدوليين من حمل هواتفهم داخل المراكز، معتبرين القرار ازدواجي ومرفوض وتقييد لعمل المراقبين ومجريات العمل الانتخابية.

إلى ذلك، شكا إعلاميو خانقين شمال شرقي ديالى، من تأخر دخولهم أحد مراكز التصويت الخاص في منطقة المنذرية شرقي القضاء، وهددوا بتنظيم احتجاج امام مكتب المفوضية، قبل أن تستجيب السلطات الامنية والمعنية لمطالب الاعلاميين وسمحت لهم بالدخول.

وأكد إعلاميون، لوكالة شفق نيوز، أن أسباب تأخر دخولهم مركز الاقتراع مجهولة، ومخالفة للضوابط المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات.