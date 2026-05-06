مقترح نيابي يُلزم الزيدي ووزراءه بتعهد خطي قبل نيل الثقة

كشف النائب عن كتلة "الإعمار والتنمية" علي السراي، يوم الأربعاء، عن تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لإضافة فقرة ضمن البرنامج الحكومي الذي سيقدمه رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، تتضمن إلزام الوزراء المرشحين بتعهد خطي قبل منحهم الثقة.

وقال السراي، لوكالة شفق نيوز، إن المقترح ينص على عدم ترشح الوزراء لانتخابات مجلس النواب أو انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وكذلك عدم ترشح ذويهم من الدرجة الأولى والثانية، بهدف منع توظيف الوزارات للدعاية الانتخابية واستغلال السلطة والنفوذ الحكومي في الحملات الانتخابية.

وأضاف أن المقترح يشمل أيضاً من هم بدرجة وزير ووكيل وزارة، على أن تُضاف الفقرة المذكورة لاحقاً عبر تعديل قانون الانتخابات.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية العراقي نزار آميدي كلف يوم الإثنين 27 نيسان 2026، رجل الأعمال علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي، خلفاً لمحمد شياع السوداني.

وأعلن مجلس النواب العراقي، أن التصويت على الحكومة الجديدة سيكون الأسبوع المقبل، وأن الاسماء والبرنامج الحكومي سيتم تسلمه نهاية هذا الأسبوع.