البرلمان يدعو الحكومة للاستفادة من الخبرات الصينية في مشروع "طريق التنمية" العراقي

حثّ عدنان فيحان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يوم الأحد، الحكومة الاتحادية على الاستعانة بالخبرات الصينية في تنفيذ مشروع "طريق التنمية" الحيوي، مؤكداً دعم البرلمان الجهود المبذولة للاسراع في تنفيذه.

واعتبر فيحان في بيان، أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لتحويل العراق إلى ممر اقتصادي فاعل يربط الشرق بالغرب، بما يعزز من فرص التنمية والاستثمار.

وشدد على أهمية تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات الصينية في تنفيذ المشروع، مؤكدًا جاهزية مجلس النواب لتوفير الدعم التشريعي وتشكيل فريق نيابي مختص لتسريع الإجراءات بالتنسيق مع الحكومة، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تعظيم موارد البلاد ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

وفي نيسان/أبريل 2024، وقع العراق وتركيا والإمارات وقطر اتفاقية رباعية لمشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويهدف المشروع، الذي يشمل طريقاً برياً وسكة حديدية بطول 1,200 كيلومتر داخل العراق، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب، وزيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، موزعة بين 6.5 مليارات للطريق السريع و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي، وينفذ على ثلاث مراحل تنتهي في 2028 و 2033 و2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى ومليون فرصة عمل عند اكتماله، ويعزز النمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي.