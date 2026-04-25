مقترح نيابي لتعديل قانون العقوبات وتجريم الإساءة للرموز الدينية

قدمت النائبة عن تحالف "العزم" نهال الشمري، يوم السبت، مقترحاً نيابياً لتعديل قانون العقوبات، ولا سيما المادة (372)، بهدف الحد من الخطابات والتصريحات الطائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بحق الرموز والمعتقدات الدينية.

وقالت الشمري في تصريح، ورد لوكالة شفق نيوز، إن التعديل "لا يقيّد الحريات، بل يضع إطاراً يميّز بين حرية التعبير المسؤولة وخطاب الكراهية المحرّض على الفتنة"، مؤكدة أن حرية الرأي مكفولة دستورياً.

وأضافت أن المقترح يتضمن تجريم الإساءة العلنية إلى الذات الإلهية والأنبياء وآل البيت والصحابة وزوجات النبي، تصريحاً أو تلميحاً، مع فرض عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة.

كما يشمل المقترح تجريم الاعتداء على معتقدات الطوائف أو شعائرها وتعطيلها، وتخريب أو تدنيس دور العبادة والرموز الدينية، وتحريف الكتب المقدسة أو الإساءة لتعاليمها، فضلاً عن إهانة الرموز الدينية أو السخرية من الشعائر.

وأشارت إلى أن التعديل ينص أيضاً على تشديد العقوبات في حال التكرار، مؤكدة أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء لمواجهة خطاب الكراهية والنعرات الطائفية وحماية وحدة المجتمع.

وتنص المادة (372) من قانون العقوبات العراقي على معاقبة كل من يعتدي علناً على معتقدات أو شعائر دينية لإحدى الطوائف، أو يتعمد التشويش على إقامة مراسمها، أو يخرّب أو يدنّس أماكن العبادة والرموز الدينية، وذلك بعقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة وفقاً لطبيعة الفعل المرتكب.