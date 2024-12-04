مقترح في البرلمان العراقي لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً (وثيقة)

شفق نيوز/ قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، مقترحاً إلى رئاسة البرلمان لتعديل قانون التقاعد الموحد لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً.

وجاء في كتاب قدمته اللجنة إلى رئاسة مجلس النواب، "استنادا لاحكام المادة ( 60 / ثانيا ) من الدستور والمادة (۸۷/اولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة ۲۰۲۲ تفضلكم بإدراج مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة 2014 (المعدل)) على جدول اعمال مجلس النواب لعرضه للقراءة الأولى وفق السياقات الاصولية المعتمدة".

وصوت مجلس النواب، بدورته السابقة، عام 2019، على تعديل قانون التقاعد، وخصوصا الفقرة المتعلقة بتخفيض العمر التقاعدي من 63 إلى 60 عاماً، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً لدى شريحة من الموظفين في دوائر الدولة.