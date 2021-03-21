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مقترح جديد بشأن حصة إقليم كوردستان في موازنة العام 2021

Category: سیاسة

Date: 2021-03-21T05:18:46+0000
مقترح جديد بشأن حصة إقليم كوردستان في موازنة العام 2021

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي يوم الأحد أن ممثلي المكون التركماني في البرلمان قدموا مقترحا يتعلق بقضية تسليم نفط إقليم كوردستان إلى شركة "سومو" الاتحادية.

وقال الصالحي في تسجيل فيديوي بثه في وقت مبكر من صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "المشكلة بخصوص الموازنة ما بين الإقليم وبغداد لم تُحلّ للأسف".

وأردف بالقول "كان هنالك مقترحان أحدهما مرسل من الحكومة بأن يسلم الإقليم 250 الف برميل من النفط يوميا واقيامها الى شركة "سومو" ولكن رفضت بعض الكتل السياسية المقترح".

وتابع "من ثم قدمت الكتلة الشيعية مقترحا بهذا الخصوص وهو بأن يسلم الإقليم ما لا يقل عن 460 الف برميل من النفط يوميا مستبعدا منها نفقات الإنتاج والنقل والتشغيل بالاضافة الى تخصيصات البترو دولار للإقليم".

وأشار الصالحي إلى أنه "كان هنالك مقترح من النواب التركمان وهو بان تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتصدير كامل النفط المنتج من حقول الاقليم عن طريق شركة "سومو" مع الاخذ بنظر الاعتبار تكاليف النقل والاستخراج والتشغيل والكميات المستهلكة".

و أعلن مجلس النواب (البرلمان) العراقي، يوم السبت، إرجاء التصويت على مشروع قانون موازنة البلاد المالية للعام الجاري إلى الأسبوع المقبل.

ومنذ أشهر تجري مباحثات مكثفة بشأن مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري، إلا أن خلافات لا تزال قائمة بشأنه وخاصة البند المتعلق بحصة إقليم كوردستان.

وترفض قوى سياسية الاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وأربيل أواخر العام الماضي بشأن الموازنة، والذي يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط ونصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية مقابل حصول الإقليم على حصة من الموازنة تقدر بنحو 12.6 في المئة.

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