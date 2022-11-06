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مقترح برلماني لإعداد موازنة متوسطة الأجل في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-11-06T11:48:03+0000
مقترح برلماني لإعداد موازنة متوسطة الأجل في العراق

شفق نيوز/ أعلن النائب المستقل رائد حمدان المالكي، يوم الأحد، تقديم مقترح لإعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، قدمنا مقترحا الى وزارة التخطيط واللجنة المالية النيابية بإعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات استنادا الى احكام المادة 4 ثانيا من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 والتي تنص على وزارة المالية الاتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الأولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارتي المالية والتخطيط تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب.

وأضاف "طالبنا من الجهات اعلاه النظر بهذا المقترح الذي يستند الى مبررات واقعية وبهدف وضع خطة مالية للدولة بسقف زمني متوسط بنا يجب القيام به من برامج ومشاريع وتقدير الإيرادات والنفقات الجارية والاستثمارية".

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