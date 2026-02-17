مقترح برلماني لرفد موازنة العراق بـ650 مليون دولار عبر استيراد 100 الف سيارة سنويا

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس كتلة "منتصرون" النيابية فالح الخزعلي، يوم الثلاثاء، عن مقترح لاستيراد 100 ألف سيارة سنوياً مقابل "تسقيط" الموديلات القديمة برسم مالي قدره 4 آلاف دولار عن كل سيارة، مؤكدا أن هذا المشروع - في حال تطبيقه - سيرفد ميزانية الدولة بنحو 700 مليون دولار سنويا ويقلل من حوادث السير والتلوث البيئي في العراق.

وقال الخزعلي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز: "قدمنا مقترحاً لرئيس مجلس الوزراء، وطلبنا عرض هذا المقترح على جدول أعمال مجلس الوزراء، يسهم بتعظيم الإيرادات المالية بمبلغ 650 مليون دولار سنوياً"، مبيناً أن "تلك المبالغ تساهم بدعم قطاع التربية والصحة والقطاعات الأخرى".

ولفت، إلى أن "المقترح تلخص بعدم السماح بإدخال السيارات دون الموديل، وشرط دخول سيارات من الشركات الرصينة والعالمية، وكذلك بشرط تحديد ثلاثة موديلات، ودخولها مقابل أموال محددة".

وبين الخزعلي، أن "المقترح يكون بإدخال سيارة حديثة مقابل سيارة أخرى دون الموديل، إضافة إلى وضع رسوم تسقيط السيارة تصل إلى 4 آلاف دولار، بمعدل يصل سنويا إلى 100 ألف سيارة، على اعتبار أن هناك 8 ملايين سيارة في العراق".

وأوضح الخزعلي أن "السيارات التي يتم تسقيطها ستوفر مصدراً للمعادن والمواد الأخرى، وهي تصل لوزن بمعدل حوالي 3 أطنان لكل سيارة، وهذا سيوفر إيرادات مالية أخرى للدولة، مقابل إدخال سيارات جديدة ذات منشأ عالمي".

وأشار إلى أن "هذا المقترح لو تم تطبيقه، سيقلل من حوادث السير في العراق، الذي سجل 60 ألف ضحية في السنوات الماضية، إضافة إلى تقليل تلوث الهواء الناجم حالياً عن السيارات الرديئة".