مقتدى الصدر "يقرر اعتزال الناس"

شفق نيوز/ قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزال الحياة العامة احتجاجا على تصرفات بعض اتباعه.

وأبلغ مصدر في مكتب الصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الصدر قرر الإعتزال عن الناس بسبب حدث يوم أمس واشباهه".

واضاف ان "دوافع هذا القرار جاءت بسبب شعور سماحته بأن الناس لا تزال الى هذه اللحظة تنجر خلف مخططات الغرب والفاسدين بعيدةً عن ذوقـه وتوّجهاته وتعليماته المباركة".

ويوم أمس؛ أقدم عدد من الأشخاص منسوبون للتيار الصدر بتمزيق صور وجداريات لشخصيات قيادية في محور المقاومة، الأمر الذي دفع بقيادات من التيار الصدر إلى القاء القبض على الفاعلين وتسليمهم للقوات الامنية.