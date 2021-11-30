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مقتدى الصدر يعلّق على النتائج النهائية بثلاث كلمات

Category: سیاسة

Date: 2021-11-30T15:19:44+0000
مقتدى الصدر يعلّق على النتائج النهائية بثلاث كلمات

شفق نيوز/ علّق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الثلاثاء على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال الصدر في تغريدة مقتضبة للغاية على تويتر، "شكرا لمفوضية الانتخابات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت المفوضية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة والتي تصدرتها الكتلة الصدرية بالحصول على 73 مقعداً، بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني رابعا بالحصول على 31 مقعداً فيما حل تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري خامسا حيث حصل على 17 مقعداً، وجاء بالمرتبة السادسة التحالف الكوردستاني بـ17 مقعداً بفارق عدد الأصوات بينه وبين تحالف الفتح.

وحصل تحالف "عزم" على 14 مقعدا فيما حصل تحالف امتداد على 9 مقاعد، وحراك الجيل الجديد على 9 مقاعد، بينما حصل "إشراقة كانون" على 5 مقاعد، والعقد الوطني على 4 مقاعد، وقوى الدولة 4 ايضا، وجماهير هويتنا 3 مقاعد، وحركة حسم للإصلاح ثلاثة مقاعد ايضا، وجبهة تركمان العراق مقعد واحد، فيما حصل 16 حزبا سياسيا على مقعد واحد لكل منها، إضافة إلى فوز المستقلين بـ43 مقعدا.

ويسعى التيار الصدري لتشكيل حكومة أغلبية وليست توافقية وذلك للمرة الأولى منذ 2005، إلا أن مساعيه تواجه برفض القوى الشيعية الأخرى التي خسرت الكثير من مقاعدها وترفض نتائج الانتخابات.

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