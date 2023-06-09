مقتدى الصدر يصدر توضيحاً حول الحديث عن ارتباط مرجعية والده بـ "البعث الصدامي"

شفق نيوز/ رد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدر يوم الجمعة، على ما اسماها شبهات ارتباط مرجعية والده بنظام صدام.

واعتبر الصدر في تغريدة طويلة نشرها على حسابه في موقع تويتر أن هذه الشبهات يتم إطلاقها من قبل "الحاقدين"، معربا عن خشيته من تسرب هذه الشبهات إلى عقول وقلوب من غير الحاقدين على حد وصفه.

ولفت الصدر إلى أنه هو (مقتدى الصدر) أحد أسباب هذا "العداوة والشبهات" حتى من أتباع مرجعية والده السابقين.