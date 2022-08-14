مقتدى الصدر يصدر توجيهاً "رسمياً": أنه "عام التغيير"

شفق نيوز / أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الأحد، توجيها رسمياً إلى مكاتبه كافة، باعتماد شعار "عام التغيير" في المخاطبات والكتب الرسمية.

وأكد المكتب الإعلامي الخاص بالصدر في النجف، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اعتماد شعار (عام التغيير) في المخاطبات والكتب الرسمية في مؤسسات الخط الصدري كافة"، امتثالاً لتوجيهات زعيم التيار الصدري.

وكان الصدر قد طلب، يوم الأربعاء 10 آب الجاري، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري، حاثا في الوقت ذاته رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة، في بادئ الأمر، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد دعوة من زعيمهم مقتدى الصدر.