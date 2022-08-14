سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتدى الصدر يصدر توجيهاً "رسمياً": أنه "عام التغيير"

Category: سیاسة

Date: 2022-08-14T15:23:56+0000
مقتدى الصدر يصدر توجيهاً "رسمياً": أنه "عام التغيير"

شفق نيوز / أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الأحد، توجيها رسمياً إلى مكاتبه كافة، باعتماد شعار "عام التغيير" في المخاطبات والكتب الرسمية.

وأكد المكتب الإعلامي الخاص بالصدر في النجف، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اعتماد شعار (عام التغيير) في المخاطبات والكتب الرسمية في مؤسسات الخط الصدري كافة"، امتثالاً لتوجيهات زعيم التيار الصدري.

وكان الصدر قد طلب، يوم الأربعاء 10 آب الجاري، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري، حاثا في الوقت ذاته رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة، في بادئ الأمر، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد دعوة من زعيمهم مقتدى الصدر.

related

الصدر للمستقلين: لا تستبدلوا السبت بمائدة دسمة فقد تكون نهاية مجلس النواب

Date: 2022-03-24 21:42:23
الصدر للمستقلين: لا تستبدلوا السبت بمائدة دسمة فقد تكون نهاية مجلس النواب

الكاظمي يعلق على مقاطعة الصدر ويوضح حقيقة "تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ"

Date: 2021-07-18 19:23:15
الكاظمي يعلق على مقاطعة الصدر ويوضح حقيقة "تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ"

الاطار التنسيقي يكشف: هذا هدف اجتماع العامري مع الصدر في الحنانة

Date: 2022-01-16 07:10:21
الاطار التنسيقي يكشف: هذا هدف اجتماع العامري مع الصدر في الحنانة

الصدر يتبرأ من "عشاق المناصب" وينهى عن تظاهرات "المنافع الشخصية" في الناصرية

Date: 2022-03-01 18:14:05
الصدر يتبرأ من "عشاق المناصب" وينهى عن تظاهرات "المنافع الشخصية" في الناصرية

قاآني يبحث رأب الصدع الشيعي ببغداد.. ومفاجأة بشأن "اجتماع" العامري والصدر

Date: 2022-01-27 17:03:08
قاآني يبحث رأب الصدع الشيعي ببغداد.. ومفاجأة بشأن "اجتماع" العامري والصدر

الخنجر بعد اتصال من الصدر: سنواصل حواراتنا

Date: 2022-06-12 18:46:55
الخنجر بعد اتصال من الصدر: سنواصل حواراتنا

بعد رسالة الصدر.. الاطار التنسيقي يترقب موقف المستقلين ويتخوف من مفاجأة الساعات المقبلة

Date: 2022-03-21 18:02:36
بعد رسالة الصدر.. الاطار التنسيقي يترقب موقف المستقلين ويتخوف من مفاجأة الساعات المقبلة

مقتدى الصدر يبرئ إيران من انسحابه: لم أرد المشاركة بالإجهاز على ما بقي من العراق

Date: 2022-06-22 11:05:41
مقتدى الصدر يبرئ إيران من انسحابه: لم أرد المشاركة بالإجهاز على ما بقي من العراق