مقتدى الصدر يدعو الشعوب العربية والاسلامية لاعتصام سلمي على الحدود مع اسرائيل

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء اليوم الخميس، الشعوب العربية والإسلامية إلى القيام باعتصام على الحدود مع إسرائيل، احتجاجاً على ما يجري في قطاع غزة ومناصرة الشعب الفلسطيني.

وقال الصدر في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز "أدعو الشعوب الإسلامية والعربية وكل محبي السلام إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول، للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود مع إسرائيل من جانب مصر وسوريا ولبنان والأردن من دون أي سلاح، غير الأكفان".

وطالب الصدر بـ"البقاء لحين فك الحصار، ولإيصال بعض المعونات الطبية والغذائية شمال غزة وجنوبها، ولا نمانع بتفتيش المعتصمين من طرف محايد مثل الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "هذا نشاط بعيد عن الحكومات والجهات العسكرية".