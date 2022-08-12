مقتدى الصدر يخص متظاهري الإطار التنسيقي برسالة

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، أنصار الإطار التنسيقي إلى دعم اعتصام وتظاهرة أتباع التيار، والداعية لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة "ومكافحة الفساد".

جاء ذلك في بيان للصدر، وذلك بالتزامن مع تظاهرة مقررة لأنصار الإطار التنسيقي عصر اليوم الجمعة، على أعتاب المنطقة الخضراء، وفي محافظتي البصرة ونينوى.

وقال الصدر في بيان، "حسب فهمي، فإننا وجماهير الإطار لا نختلف على وجود الفساد، واستشرائه في البلاد وإن اختلفنا مع قياداته في ذلك، فإن فسطاط الإصلاح في تظاهراته إنما يتظاهر من أجلكم أيضاً يا جماهير الإطار، فالعجب كل العجب من عدم مناصرتكم لنا من أجل إنقاذ الوطن، الذي وقع أسير الإحتلال والإرهاب والفساد".

وأضاف "إذن فلتكن مظاهراتكم نصرة للإصلاح لا نصرة لهيبة الدولة والحكومات التي توالت على العراق بلا أي فائدة ترتجى".

وقال "ألا تريدون كرامتكم وحريتكم وأمنكم ولقمتكم وسلامتكم وصلاحكم، كما نحن نطالب!؟ أيعقل أن لا تستلهموا من إمامكم الحسين الإصلاح وإسقاط دولة (يزيد) ولم يراع هيبتها؟! فإن رفضتم ذلك. فاعلموا أنكم حينما تظاهرتم واعتصمتم على ما أسميتموه (تزوير الإنتخابات) لم نحاول التظاهر والاعتصام تزامناً معكم على الرغم من قدرتنا على ذلك. فإن قررتم التظاهر تزامناً مع مظاهرات الإصلاح.. فلتكن مظاهراتكم سلمية ولتحافظوا على السّلم الأهلي.. فالعراق أهم من كل المسمّيات".

وتابع الصدر، "عموماً. فإن أيدينا ممدودة لكم يا جماهير الإطار دون قياداته، لنحاول إصلاح ما فسد سيرًا على نهج الإمام الحسين عليه السلام ونهج مرجعنا الصدر تقدّست نفسه الطاهرة، وإن رفضتم.. فنحن ماضون بالإصلاح طاعة لله وحباً بسيد الإصلاح وحباً بالوطن".