مقتدى الصدر يحذر الحكومة "قبل ما توكَع الفاس بالراس"

شفق نيوز/ حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة العراقية من الانخراط في "حل الدولتين"، مشيرا إلى ان هناك دولة واحد هي فلسطين حسب تعبيره.

وقال الصدر في تغريدة على صفحته في موقع "أكس" إنه "قبل أن (يوكع الفاس بالراس) كما الغرب يخطط لإذلالنا، أحذر الحكومة

العراقية من زج نفسها بقضية (حل الدولتين)".

واضاف "نحن شيعة محمد وعلي صلوات الله عليهما موقفنا واضح : إنما هي دولة واحدة عاصمتها القدس الشريف.. وما من دولة ثانية كي تحلّ أو تقام".

وأشار إلى أن "فلسطين من البحر الى النهر عربية وما الصهاينة إلا محتلين إرهابيين بما فيهم المستوطنين ولن نعترف بإتفاقيات بريطانية ولا غربية".

وشدد على أنه لو "تدخلت الحكومة العراقية فستكون مشمولة بقانون التجريم، كما نأمل من المملكة العربية السعودية الإلتفات الى ذلك وعدم الإعتراف بالكيان الصهيوني ، فهذا أملنا بها بل وجميع الدول العربية والإسلامية… وإلا فلات حين مندم".