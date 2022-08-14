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مقتدى الصدر يحدد السبت المقبل موعداً لتظاهرة "لم يسبق لها مثيل"

Category: سیاسة

Date: 2022-08-14T17:01:47+0000
مقتدى الصدر يحدد السبت المقبل موعداً لتظاهرة "لم يسبق لها مثيل"

شفق نيوز/ حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء يوم السبت المقبل، موعداً لانطلاق تظاهرة سلمية في العاصمة بغداد "لم يسبق لها مثيل" من ناحية العدد. 

وقال المقرب منه "صالح محمد العراقي"، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "بعد جلسة نقاشية مطوّلة معه (مقتدى الصدر)، ركّز فيها على أن تكون المظاهرة القادمة سلمية ومظاهرة لم يسبق لها مثيل من ناحية العدد".

وأضاف "تقرّر تحديد موعد المظاهرة، في يوم السبت القادم على أن يكون التجمّع في ساحة التحرير أولاً في الساعة الخامسة عصراً ثم المسير نحو ساحة الاحتفالات".

وفي وقت سابق، دعا الصدر، العراقيين كافة بالخروج في تظاهرات "سلمية مليونية" في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد "ضد الفساد والميليشيات والأحزاب الفاسدة المتسلطة".

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

في حين خرج أنصار الإطار التنسيقي الشيعي بثاني تظاهرة مضادة، وقرروا الاعتصام المفتوح امام اسوار الخضراء حتى تشكيل حكومة جديدة. 

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