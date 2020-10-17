مقتدى الصدر: إلى متى يبقى العنف متحكماً في العراق؟

شفق نيوز/ استنكر زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، يوم السبت، استخدام العنف بدل الحوار، محذراً من تعرض "السلم الأهلي" للخطر.

وتساءل الصدر في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "إلى متى يبقى العنف هو المتحكم في العراق؟".

وأشار الصدر إلى أن الساسة والأحزاب وكذلك الشعب يتقاتلون، فيما شكا شماتة من اسماهم بـ"الجوكرية".

وختم الصدر تغريدته، بالأسف على العراق وقدم العزاء لمحبي الوطن.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه نسخة من تغريدة السيد مقتدى الصدر.

واقتحم العشرات من أنصار الحشد الشعبي، صباح اليوم السبت 17 تشرين الثاني2020، مقر الديمقراطي الكوردستاني، وهو الفرع الخامس للحزب وأضرموا النيران فيه احتجاجاً على تصريحات لعضو مكتبه السياسي هوشيار زيباري، اعتبروها "مسيئة" للحشد.