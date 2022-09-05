سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتدى الصدر: لن يحكم فينا "ابن الدعي"

Category: سیاسة

Date: 2022-09-05T10:02:12+0000
مقتدى الصدر: لن يحكم فينا "ابن الدعي"

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الإثنين، الى الاستمرار بالإصلاح، وقال إن "إبن الدعي"، لن يحكم فينا كائناً من كان.

 و"إبن الدعي" كلمة اطلقها الامام الحسين في واقعة الطف تجاه عبيد الله ابن زياد، قائلاً، إن "ألا وان الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة و الذلة و هيهات منا الذلة".

وقال الصدر، "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأضاف، "استمروا على الإصلاح مهما حدث، فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون.. ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائناً من كان".

وتابع، "وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف: (الإصلاح) و(الوطن) ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً. فيا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا.. أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لاوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق: (الإصلاح) واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل: (الفساد) واجعلها الشفلى إنك على كل شيء قدير.

related

الصدر يرحب بتصريحات بلاسخارت ويدعو الرافضين إلى الابتعاد عن "المهاترات"

Date: 2021-11-23 18:01:02
الصدر يرحب بتصريحات بلاسخارت ويدعو الرافضين إلى الابتعاد عن "المهاترات"

تحذير لعلاوي من أمر: "السيد" سيقلب عليك العراق جحيماً ويسقطك بثلاثة ايام

Date: 2020-02-09 18:32:01
تحذير لعلاوي من أمر: "السيد" سيقلب عليك العراق جحيماً ويسقطك بثلاثة ايام

الصدر يعلن الحرب على الفساد بسلاح "من أين لك هذا؟"

Date: 2021-11-16 15:05:26
الصدر يعلن الحرب على الفساد بسلاح "من أين لك هذا؟"

العامري يجتمع مع ممثل للصدر للإعداد للقاء موسع يشارك فيه المالكي

Date: 2022-02-21 18:24:54
العامري يجتمع مع ممثل للصدر للإعداد للقاء موسع يشارك فيه المالكي

خطوة "موجهة" من الصدر للمحتجين ومساع لاقالة وزراء ومسؤولين كبار

Date: 2019-11-16 08:05:13
خطوة "موجهة" من الصدر للمحتجين ومساع لاقالة وزراء ومسؤولين كبار

قاآني "عجز" عن اقناع الصدر.. مصدر في "الحنانة" يكشف نتائج المباحثات الثانية

Date: 2022-01-17 19:40:15
قاآني "عجز" عن اقناع الصدر.. مصدر في "الحنانة" يكشف نتائج المباحثات الثانية

مقرب من الصدر يحذر من "خطر محدق"

Date: 2019-10-03 14:02:22
مقرب من الصدر يحذر من "خطر محدق"

الصدر في تهديد صريح: ملزمون بإنهاء أصوات بعثية

Date: 2021-02-19 14:40:17
الصدر في تهديد صريح: ملزمون بإنهاء أصوات بعثية