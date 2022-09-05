مقتدى الصدر: لن يحكم فينا "ابن الدعي"

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الإثنين، الى الاستمرار بالإصلاح، وقال إن "إبن الدعي"، لن يحكم فينا كائناً من كان.

و"إبن الدعي" كلمة اطلقها الامام الحسين في واقعة الطف تجاه عبيد الله ابن زياد، قائلاً، إن "ألا وان الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة و الذلة و هيهات منا الذلة".

وقال الصدر، "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأضاف، "استمروا على الإصلاح مهما حدث، فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون.. ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائناً من كان".

وتابع، "وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف: (الإصلاح) و(الوطن) ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً. فيا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا.. أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لاوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق: (الإصلاح) واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل: (الفساد) واجعلها الشفلى إنك على كل شيء قدير.