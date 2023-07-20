مقتدى الصدر: لم اشأ التصعيد ضد السويد بسبب "صورتي" حتى لا يؤخذ الأمر بشكل شخصي

شفق نيوز / قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إنه لم يشأ التصعيد ضد السويد بسبب " الإساءة لصورته" حتى لا يؤخذ الأمر بشكل شخصي، وذلك بعد اقتحام أنصاره السفارة السويدية وإضرام النار فيها، تنديداً بسماح السلطات السويدية تدنيس نسخة أخرى من المصحف الشريف.

ودعا الصدر، في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز، جامعة الدول العربية إلى "الاجتماع في العراق أو خارجه من أجل نصرة الإسلام"، مطالباً السعودية وإيران والشعوب الإسلامية كافة بـ"موقف" إزاء الإساءة للمصحف الشريف، ودول العالم بـ"سن قانون يجرم حرق القرآن ويجعله جريمة إرهابية".

وأضاف أن "الشعب العراقي مع القوات الأمنية"، مردفاً بالقول إن "حرق القرآن من شخص مسيحي لا يعني أنه يمثل المسيحيين".