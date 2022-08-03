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الصدر يطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة: لا وجود للوجوه القديمة بعد الآن ديمقراطياً

Category: سیاسة

Date: 2022-08-03T17:01:00+0000
الصدر يطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة: لا وجود للوجوه القديمة بعد الآن ديمقراطياً

شفق نيوز/ طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، بحل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.

وقال الصدر في خطاب له تابعته وكالة شفق نيوز، إن "ما يحدث ليس صراعاً على السلطة كما يروجون لأن من أراد السلطة لا يسحب 73 نائباً من البرلمان، فرجوعي سابقاً جاء لاجل سن قانون ضروري ضد التطبيع".

ودعا الصدر إلى "إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي، لكنه قال إنه لم يقرر خوضها او عدمه".

وأضاف ان "الدعاوي الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية".

وفيما يتعلق بمبادرات الحوار التي طرحتها مختلف الكتل السياسية، قال الصدر، "لا فائدة مع الحوار معهم.. الحوار معهم جربناه وخبرناه وما افاء على الوطن الا الخراب والتبعية"، في اشارة الى قوى الاطار التنسيقي.

ولفت الى ان "الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية، وأنه على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح".

وتابع الصدر أن "الثورة بدأت صدرية وهم جزء من الشعب، وتلك الثورة لن تستثني الفاسدين من التيار الصدري".

واستدرك، "لم ولن أرضى بإراقة الدماء أبدا، ولن ابتدء بذلك اطلاقا وان قدموا على ذلك فالاصلاح ياتي بالدم".

وخاطب العراقيين بالقول، "استغلوا وجودي لإنهاء الفساد وعلى الثوار والمعتصمين البقاء والاستمرار لحين تحقيق مطالبكم".

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