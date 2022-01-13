سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتدى الصدر: قصف السفارة من قبل مدعي المقاومة هو لتأخير انسحاب القوات الأمريكية

Category: سیاسة

Date: 2022-01-13T18:46:02+0000
مقتدى الصدر: قصف السفارة من قبل مدعي المقاومة هو لتأخير انسحاب القوات الأمريكية

شفق نيوز / رأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم الخميس، أن قصف السفارة الأمريكية في بغداد، من قبل مدعي "المقاومة" غرضه تأخير انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وكتب الصدر في تغريدة له على تويتر، أن "هناك أطرافاً تدعي المقاومة، وتدعي ضرب السفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء، وقد أصابت المدنيين والأطفال والنساء وهدمت صروح العلم والتربية".

وأضاف: "لا ينبغي على الشعب أن تنطلي عليه مثل هذه الحركات، فهم يقومون بذلك، لأجل تأخير انسحاب القوات الأمريكية من العراق، لكي تبقى لهم ذريعة استعمال السلاح، ويبقى مصير الشعب بيدهم فلا وجود لهم من دون وجود المحتل".

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن هجوماً بثلاثة صواريخ انطلقت من منطقة كرارة التابعة لمدينة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، استهدف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، تمكنت منظومة الدفاع الجوي "سي رام" التابعة للسفارة، من اعتراض صاروخين، بينما سقط الثالث ضمن مقتربات السفارة.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن القصف الصاروخي، "عمل إرهابي جبان، عرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء وسط بغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل قوات الأمن العراقية مسؤولية حمايتها"، لافتة إلى أنه أسفر عن إصابة طفلة وامرأة".

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد، قد أشارت إلى أن "الهجوم الصاروخي على مجمع السفارة الأمريكية تم من قبل مجاميع إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية"، مؤكدة أن "هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه".

 

 

 

 

".

 

related

تزامناً مع زيارة قاآني.. الصدر: لا تضغطوا على المفوضية فالانتخابات شأن داخلي

Date: 2021-10-11 14:24:17
تزامناً مع زيارة قاآني.. الصدر: لا تضغطوا على المفوضية فالانتخابات شأن داخلي

مقرب من الصدر يهدد بمعاقبة نواب سائرون

Date: 2019-10-10 12:38:08
مقرب من الصدر يهدد بمعاقبة نواب سائرون

كورونا تجبر الصدر على الغاء "مليونيته"

Date: 2020-02-25 10:31:59
كورونا تجبر الصدر على الغاء "مليونيته"

الصدر يفصح عن "سياسة مستقبلية" تخص الحكومة الجديدة ويحدد جملة محظورات

Date: 2021-10-26 07:45:14
الصدر يفصح عن "سياسة مستقبلية" تخص الحكومة الجديدة ويحدد جملة محظورات

الصدر يرفض استهداف المقار الدبلوماسية والثقافية: تعرضون العراق لخطر محدق

Date: 2020-09-18 07:43:02
الصدر يرفض استهداف المقار الدبلوماسية والثقافية: تعرضون العراق لخطر محدق

الصدر يدعو عبدالمهدي لانتخابات مبكرة باشراف اممي

Date: 2019-10-28 16:31:38
الصدر يدعو عبدالمهدي لانتخابات مبكرة باشراف اممي

التيار الصدري يعلن أول إجراءات المقاطعة.. والعصائب تعارض: الانتخابات مطلب المتظاهرين

Date: 2021-07-15 09:08:34
التيار الصدري يعلن أول إجراءات المقاطعة.. والعصائب تعارض: الانتخابات مطلب المتظاهرين

عدة مدن جنوبية تخرج بتظاهرات حاشدة وتوجيه جديد من "الصدر"

Date: 2019-10-25 11:33:57
عدة مدن جنوبية تخرج بتظاهرات حاشدة وتوجيه جديد من "الصدر"