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مقتدى الصدر في بغداد عشية صلاة الجمعة "الصدرية"

Category: سیاسة

Date: 2022-07-14T19:30:02+0000
مقتدى الصدر في بغداد عشية صلاة الجمعة "الصدرية"

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الخميس، عن تواجد الأخير في العاصمة بغداد، بالتزامن مع صلاة الجمعة التي دعا إليها، والمقرر إجراؤها ظهر الغد في مدينة الصدر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الصدر لم يحسم بعد مشاركته من عدمها في الصلاة.

وبدأت قوافل نقل المصلين من المحافظات بالوصول إلى العاصمة بغداد منذ عصر يوم، استعداداً لإقامة صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وبالتزامن مع ذلك أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية من الجيش والشرطة وسرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري، انتشرت في شوارع ومداخل مدينة الصدر وفرضت إجراءات أمنية مشددة داخل المدينة وحول المكان المخصص لإقامة الصلاة.

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