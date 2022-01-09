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مقتدى الصدر عن انتخاب رئاسة البرلمان الجديدة: اولى بشائر حكومة الاغلبية الوطنية

Category: سیاسة

Date: 2022-01-09T19:52:29+0000
مقتدى الصدر عن انتخاب رئاسة البرلمان الجديدة: اولى بشائر حكومة الاغلبية الوطنية

شفق نيوز / علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء الأحد، على انتخاب رئاسة البرلمان الجديدة، بدورته الخامسة بالقول "أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".

وفي وقت سابق اليوم، صوت أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد، على اختيار "محمد الحلبوسي" رئيسا للمجلس لولاية جديدة ثانية بأغلبية الأصوات.

وكتب الصدر في تغريدة له على تويتر، أن "اختيار رئيس البرلمان ونائبيه، أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية، مردفاً بالقول "أبارك للشعب العراقي هذه الخطوة الأولى لبناء عراق حر مستقل، بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد".

وأضاف: "لتنبثق منه (البرلمان) حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على السيادة وقرار البلاد وتراعي شعبه، وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي".

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