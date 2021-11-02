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مقتدى الصدر بصدد تعيين رئيس جديد للهيئة السياسية لتياره

Category: سیاسة

Date: 2021-11-02T19:58:01+0000
مقتدى الصدر بصدد تعيين رئيس جديد للهيئة السياسية لتياره

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، عن أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بصدد تعيين رئيس جديد للهيئة السياسية للتيار الصدري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "الصدر بصدد تسمية احمد المطيري رئيسا للهيئة السياسية للتيار الصدري بدلا عن نصار الربيعي".

وأضاف أن "الربيعي سيكون نائباً اول لرئيس الهيئة، إضافة إلى تكليف نبيل الطرفي نائبا ثانياً"، مشيرا إلى أن القرارات الجديدة قد تصدر خلال أيام.

وكانت الكتلة الصدري قد تصدرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الشهر الماضي وذلك بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وفازت الكتلة بـ ٧٣ مقعدا، وحل ثانيا ائتلاف دولة القانون برصيد ٣٤ مقعدا.

ويسعى التيار الصدري إلى شغل منصب رئيس الحكومة المقبلة وسط منافسة مع قوى شيعية أخرى ضمن الإطار التنسيقي.

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