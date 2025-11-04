مقاطعون.. الصدر يطلق انذاراً سياسياً جاداً إلى المجتمع الدولي

شفق نيوز– النجف

جدد زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، موقفه بمقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة، فيما أكد مقرب منه عدم سعي الصدر لإسقاط النظام، بل للمطالبة بإصلاحات جذرية.

وقال الصدر، في بيان بخط يده حمل ختمه وتوقيعه، تحت وسم #مقاطعون، موقفه من المشاركة في الانتخابات.

من جانبه أوضح مصدر مقرب من الصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الصدر لا يسعى لإسقاط النظام، بل للمطالبة بإصلاحات جذرية وإعادة ترتيب العملية السياسية بعيداً عن المحاصصة والفساد".

وأضاف أن الصدر" يريد إيصال رسائل إلى المجتمع الدولي بضرورة التعامل مع المقاطعة على أنها إنذار سياسي جاد يستوجب تفهماً وليس تجاهلاً".