مفوضية كوردستان تجري محاكاة خامسة لانتخابات برلمان الإقليم

شفق نيوز/ أجرت مفوضية انتخابات إقليم كوردستان التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، يوم الخميس، عملية محاكاة خامسة لانتخابات برلمان الإقليم المقرر إجراؤها في الشهر المقبل.

وقال نبر عمر رئيس مفوضية انتخابات اقليم كوردستان، في حديث لوكالة شفق نيوز، "قمنا باختبار المرحلة الخامسة لاجهزة التصويت وإرسال المعلومات بين مراكز الاقتراع والقمر الصناعي، ولا توجد اي مشاكل".

وأشار عمر الى "وجود 1266 مركز اقتراع عام في إقليم كوردستان و153 مركز اقتراع خاص".

ولفت الى أن "التصويت العام سيجرى في 20 تشرين الأول المقبل، في حين سيكون التصويت الخاص يوم 18 من الشهر ذاته.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قرر تحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

ولاقى تحديد موعد لانتخابات برلمان اقليم كوردستان ترحيباً محلياً واقليمياً ودولياً كبيراً.