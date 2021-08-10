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مفوضية ديالى تشكل فرقاً لرصد الخروقات الانتخابية ومواطنون ممتعضون

Category: سیاسة

Date: 2021-08-10T08:11:20+0000
مفوضية ديالى تشكل فرقاً لرصد الخروقات الانتخابية ومواطنون ممتعضون

شفق نيوز/ أعلن  مكتب ديالى الانتخابي، يوم الثلاثاء، تشكيل فرقاً ترصد "الخروقات" في عموم مناطق المحافظة، فيما ابدى مواطنون امتعاضهم من استغلال المرشحين للدوائر الحكومية والمشاريع الخدمية للترويج الانتخابي.

وقال رئيس لجنة رصد الخروقات الانتخابية في المكتب عبد الغفور قادر محمد لوكالة شفق نيوز، "شكلنا فرقاً لرصد الخروقات الانتخابية في مراكز التسجيل البالغ عددها 41 مركزاً"، مبيناً أن "كل فريق يتألف من شخصين لرصد وتوثيق المخالفات الانتخابية ميدانياً واحالتها للجهات المعنية".

وبين محمد، أنه "في حال ثبوت مخالفة او خرق انتخابي يبلغ المرشح او التحالف الانتخابي المخالفين  بمعالجتها خلال 72 ساعة، وبخلاف ذلك تحال الى المكتب الوطني  لمفوضية الانتخابات وتفرض غرامات مالية والاستبعاد في حال تراكم الغرامات".

وأكد محمد، "عدم رصد او ثبوت اي خروقات او مخالفات انتخابية من قبل المرشحين حتى الان"، لافتاً إلى "وجود تنسيق وتواصل بين المفوضية والقوى السياسية والمرشحين لمنع اي مخالفات ترافق الحملات الانتخابية".

إلى ذلك أعرب مواطنو ديالى عن امتعاضهم من استغلال الدوائر الحكومية والمشاريع الخدمية للترويج الانتخابي على الرغم من انها خارج سلطاتهم وصلاحياتهم.

واستغرب المواطنون من إشراف بعض المرشحين على المشاريع الخدمية وتقسيمها على مناطق نفوذهم وسط صمت حكومي يثير الاستغراب عن اختفاء المشاريع الخدمية طيلة الفترات الماضية.

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