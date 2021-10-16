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مفوضية ديالى تتسلم 57 طعناً بنتائج الانتخابات وتؤكد: لا تغيير في النتائج

Category: سیاسة

Date: 2021-10-16T10:23:19+0000
مفوضية ديالى تتسلم 57 طعناً بنتائج الانتخابات وتؤكد: لا تغيير في النتائج

شفق نيوز/ أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى، يوم السبت، عن تسلمه 57 طعناً بنتائج الاقتراع، فيما جدد تأكيده عدم وجود تغييرات بالنتائج.

وقال مدير اعلام المكتب سلام مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن "مهلة استلام الشكاوى والطعون بنتائج الانتخابات قد انتهت"، مبيناً أن "الطعون التي تسلمها المكتب تمت احالتها الى المكتب الوطني للمفوضية العليا في العاصمة بغداد للبت بها وحسمها".

وأشار إلى "استكمال عد وفرز المحطات الانتخابية المتبقية التابعة لمكتب ديالى في المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات في بغداد، دون اي تغييرات في النتائج باستثناء ارتفاع وانخفاض بأعداد اصوات بعض المرشحين".

الى ذلك، حسم مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى، الجدل حيال احتمال تغيير نتائج الدائرة الانتخابية الرابعة (خانقين) فيما يخص كوتا النساء، بعد تصدر مرشحة الاتحاد الوطني الكوردستاني لنتائج الدائرة واحتمالات اضافة فائزة بدلها خارج الكوتا، الا ان قانون الانتخابات حدد نسبة الكوتا في كل دائرة بـ25% ولا تغييرات في نتائج الدائرة الرابعة.

واثار اعلان نتائج الانتخابات الاولية في العراق سجالات سياسية وشعبية لعدم استكمال العد والفرز والمشاكل الفنية في الاقمار الصناعية التي تسببت بتأخر وصول النتائج من المحافظات الى المفوضية الانتخابات في بغداد.

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