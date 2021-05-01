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مفوضية حقوق الإنسان تدعو لتمديد مدة تحديث بطاقة الناخب

Category: سیاسة

Date: 2021-05-01T12:14:47+0000
مفوضية حقوق الإنسان تدعو لتمديد مدة تحديث بطاقة الناخب

شفق نيوز/ دعا عضو في حقوق الانسان العراقية، يوم السبت، مفوضية الانتخابات الى تمديد تحديث بطاقات الناخب البايومترية لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات.

وقال قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان المشاركة الانتخابية الواسعة ستساهم في حماية الصوت الانتخابي وتعزز الحقوق السياسية للناخب.

واضاف الغراوي؛ اننا ندعو مفوضية الانتخابات الى تمديد موعد تحديث البطاقة البايومترية للناخبين من أجل المساهمة في تحقيق مشاركة واسعة في الانتخابات .

ولفت إلى أن عزوف الناخبين كان بسبب عدم الثقة بالعملية السياسية وما تؤول إليه نتائج الانتخابات والحاجة الماسة لإعطاء فرصة للناخبين في المشاركة في الانتخابات لتحقيق التغيير الايجابي بما يكفل الأمن الانتخابي للناخب.

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