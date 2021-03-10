مفوضية حقوق الانسان تنتقد "تغافل" الحكومة العراقية عن إجراءات كورونا

شفق نيوز/ انتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، يوم الأربعاء، الحكومة العراقية لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، المفروضة على المواطنين.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، لوكالة شفق نيوز، ان "الجهات الحكومية عالية المستوى خلال بعض الفعاليات لا تلتزم بالإجراءات الوقائية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرها من الاجراءات المفروضة من قبل الحكومة العراقية، لكنها تحاسب من يقوم بهكذا فعاليات من المجتمع العراقي".

وبين ان "الاجراءات الوقائية المفروضة على المواطنين، يجب ان تطبق على الجهات والشخصيات الحكومية كافة، وتكون هناك محاسبة ومعاقبة لمن يخالف تلك الاجراءات، فهي ضمن اجراءات قانونية ومن يخالفها يجب معاقبته مهما كان، فالقانون يطبق على الجميع وليس على شرائح محددة".

وفرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في 18 شباط الماضي، إجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا، من بينها فرض ارتداء الكمامة الطبية والقفازات وتطبيق التباعد الاجتماعي ومنعت إقامة المناسبات كالأعراس والحفلات والمآتم وغلق أماكن التجمعات العامة والخاصة، ومعاقبة المخالفين بغرامات مالية.