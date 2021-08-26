مفوضية الانتخابات: 120 مراقبا دوليا سيشرفون على الاقتراع ولا أهمية للانسحابات

شفق نيوز/ عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس مؤتمراً صحفيا أكدت فيه اكمال الاستعدادات اللازمة لمشاركة النازحين في الانتخابات البرلمانية.

وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي عدنان جليل في المؤتمر الذي انعقد في العاصمة العراقية بغداد، ان النازحين يستطيعون الإدلاء بأصواتهم قبل يومين من موعد الاقتراع، وقد وضعنا خطة لمشاركتهم في عملية التصويت، مبيناً أن 120 ألف نازح لهم حق التصويت بالانتخابات.

كما أشار إلى أن المفوضية قد نسقت مع الأمم المتحدة لإرسال 120 مراقباً دوليا للإشراف على الانتخابات.

وحول انسحاب ومقاطعة بعض القوى السياسية للانتخابات قال القاضي جليل إن المرشحين تم تسجيل اسمائهم، وقد طُبعت أوراق الإقتراع لذا فإن الانسحابات والمقاطعات لا اهمية لها.