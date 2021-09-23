مفوضية الانتخابات: يوم الاقتراع سيشهد تحولاً جديداً بالعراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات جليل عدنان، يوم الخميس، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لإجراء عملية الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من الشهر المقبل.

وقال عدنان في مؤتمر صحفي عقده بفندق الرشيد ببغداد حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المفوضية انتهت من جميع الاستعدادات من تحديث سجل الناخبين وأسماء المرشحين إلى إجراء ثلاث محاكاة بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "كما ان اللجنة الأمنية العليا للانتخابات استعدت هي كذلك في وضع كل الاحتياطات ليوم الاقتراع".

ولفت رئيس مجلس المفوضين إلى أن الانتخابات المقبلة لن تكون متشابهة مع نظيراتها السابقة ولعدد الأسباب، فنحن أمام قانون جديد للانتخابات ومفوضية جديدة من القضاء، كما أن المفوضية ملتزمة بالقانون وفق خطة، حيث أن يوم الاقتراع سيشهد تحولاً جديداً بالعراق فالنتائج ستعلن خلال 24 ساعة، كما أن نتائج المحاكاة وصلت إلى المكتب الوطني بأقل من 90 دقيقة".