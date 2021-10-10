مفوضية الانتخابات: ننتظر زخماً جماهيراً في الساعات المقبلة

شفق نيوز/ وصفت مفوضية الانتخابات، يوم الأحد، نسبة المشاركة في عملية التصويت العام بـ"الجيدة"، وذلك بعد ثلاث ساعات من انطلاقها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في تصريح لوكالة شفق نيوز، "لا توجد إلى الآن نسبة محددة للمشاركين، كون عملية الاقتراع ما زالت في بدايتها، لكننا يمكننا وصف النسبة بشكل اجمالي بالجيدة".

وأضافت "ومن المؤمل ان تشهد المراكز الانتخابية خلال الساعات القادمة زخما جماهيريا".

وشهدت مراكز الاقتراع مشاركة قليلة مع انطلاق العملية الانتخابية في العراق، في خامس انتخابات تشريعية لهم منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في العام 2003.

كما سجلت محطات انتخابية حدوث أعطال في الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالانتخابات، مما دفع بالمصوتين إلى الانسحاب من محطات الاقتراع.