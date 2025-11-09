مفوضية الانتخابات: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 82.42%

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 82.42%.

وذكر رئيس مجلس المفوضين في المفوضية عمر أحمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز أن "الاقتراع الخاص جرى في أجواء آمنة، وكان عدد المشاركين الكلي مليوناً و100 ألف مشارك من أصل مليوناً و313 ألف ناخب بنسبة مشاركة بلغت 82.42%".

وأشار أحمد إلى أن "محطات الاقتراع الخاص كانت 4501 محطة وللنازحين 97 محطة".

وأكد أن "المفوضية وضعت الأنظمة والتنظيمات لضمان انتخابات حرة ونزيهة، وبدعم من المؤسسات الرسمية واللجنة الأمنية العليا للانتخابات التي وفقت على مسافة واحدة من الجميع للحفاظ على أصوات الناخبين".

وأضاف أن "بهذه المناسبة، تدعو مفوضية الانتخابات، الشركاء، إلى الإسهام في إنجاح العملية الانتخابية والالتزام بالضوابط".

هذا وكان نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، أعلن مساء الأحد، أن التصويت الخاص يتجاوز 80% في نسبة غير مسبوقة.

وبحسب مراسلي وكالة شفق نيوز فقد سجل إقليم كوردستان أعلى نسبة مشاركة تجاوزت 97% للمحافظات الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية، في حين تراوحت نسب المشاركة في محافظات وسط وجنوب العراق بين 50-85%.

وانطلقت، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة وانتهت في الساعة السادسة من مساء اليوم.

ويشارك في الاقتراع الخاص 1.313.980 ناخباً عسكرياً في 809 مراكز اقتراع و4501 محطة اقتراع، فيما يصوت 26.538 نازحاً في 27 مركزاً و97 محطة اقتراع.