مفوضية الانتخابات: نتائج الاقتراع ستعلن قريباً

شفق نيوز / أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، يوم الأحد، أن إعلان النتائج العامة للاقتراعين الخاص والعام سيكون سريعا.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي عقب إغلاق صناديق الاقتراع، إن "مفوضية الانتخابات عازمة على إتمام العملية الانتخابية بشكل رصين وعادل".

وأضاف خلف، في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "إعلان النتائج الأولية للانتخابات سيكون سريعا، كما أن إعلان نسبة المشاركة في العملية الانتخابية ستتم قريباً جداً".

وأشار إلى أن "المفوضية أرسلت رسائل ثقة واطمئنان للشارع العراقي مفادها أن أصواتهم أمانة كبرى"، مردفاً بالقول "بادرنا سريعاً اليوم بالإبلاغ عن الخلل الفني الذي تمت معالجته فوراً".

وأعرب رئيس مجلس المفوضين، عن أمله في أن تنال نتائج الانتخابات رضى الشعب العراقي أجمع، بالإضافة إلى القوى السياسية، منوها إلى أن "بعثة الأمم المتحدة في العراق، ستقدم تقريراً مفصلاً عن الانتخابات العراقية، خلال ثلاثين يوماً".

وختم خلف، حديثه بتقديم الشكر لمجلس القضاء الأعلى، واللجنة الأمنية العليا للانتخابات، وفرق الرقابة الأممية والأوروبية، ووسائل الإعلام، على مساهمتهم في "إنجاح الانتخابات".