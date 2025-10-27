مفوضية الانتخابات: مليون شاب حدثوا بياناتهم

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات حسن الزاير، يوم الاثنين، أن أعداد الناخبين من فئة الأعمار الجديدة الذين حدثوا بياناتهم بلغت نحو مليون حالة.

وقال الزاير، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية لاحظت تزايد الإقبال من قبل الشباب على مراكز التسجيل في عموم المحافظات، خصوصاً بعد الحملات التوعوية التي أطلقتها المفوضية خلال الأشهر الماضية".

وأضاف أن "فرق المفوضية تعمل بشكل يومي لتسهيل إجراءات التسجيل وتوزيع البطاقات، بما يضمن شمول جميع الفئات العمرية الجديدة بالعملية الانتخابية"، مبينا أن "هذه الفئة تُعد الأكثر رغبة واندفاعاً للحصول على البطاقة البايومترية والمشاركة في الانتخابات المقبلة، وجرى تحديث مليون حالة".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.