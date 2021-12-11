مفوضية الانتخابات: لاتوجد اي "طعون" لدى المحكمة الاتحادية العليا

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، عدم وجود أي طعون على نتائج الانتخابات البرلمانية "في الوقت الحالي" لدى المحكمة الاتحادية.

وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إنه "ليس هناك اي طعون على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في الوقت الحالي لدى المحكمة الاتحادية العليا، بل هناك شكاوى قدمت لها، واحدة من تحالف الفتح وشكوى أخرى حول كوتا النساء وثالثة قدمت من 3 مرشحين".

ورجح عماد، أن "تصادق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في القريب العاجل، وبعد النظر بالشكاوى المقدمة لها"، مبيناً أنه "ليس هناك اي توقيت دستوري او زمني يلزم المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على اتخاذ اي قرار وفق اي مدة كانت".

وحددت المحكمة الاتحادية "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الـ 13 من الشهر الجاري موعداً للنظر بدعوى الغاء نتائج الانتخابات العراقية التي تقدم بها رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري.