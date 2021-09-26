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مفوضية الانتخابات: قدرة نجاح أجهزة العد والفرز الالكتروني للنتائج 100%

Category: سیاسة

Date: 2021-09-26T15:50:43+0000
مفوضية الانتخابات: قدرة نجاح أجهزة العد والفرز الالكتروني للنتائج 100%

شفق نيوز/ قدّرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاحد، نسبة نجاح أجهزة العد والفرز الالكتروني لنتائج الانتخابات 100%.

وقالت المتحدث الاعلامي للمفوضية جمانة الغلاي لوكالة شفق نيوز، إنه "وبحسب الشركة الالمانية الفاحصة فإن نسبة نجاح اجهزة العد والفرز الالكتروني لنتائح الانتخابات ستكون 100%"، لافتة إلى إن "المحاكاة التي أجريت في الاسبوع الماضي بواقع 2179 محطة في مراكز ومكاتب المفوضية بالمحافظات اثبتت نجاحها وقدرتها على أجراء العد والفرز الالكتروني لنتائج الانتخابات".

وأضافت أنه "وخلال ساعتين من إجراء المحاكاة وصلت النتائج من مكاتب ومراكز المفوضية إلى المكتب الوطني وكانت مطابقة".

وصادق مجلس المفوّضين في مفوضية الانتخابات، في اذار 2021، على إجراءات الاقتراع العامّ والعدّ والفرز باستخدام أجهزة تسريع النتائج الالكترونية، وفق توصيات مكتب الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية ((UNAMI) والمنظّمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) .

ومن المقرر أن تنطلق في العاشر من تشرين الاول المقبل انتخابات نيابية عامة في العراق، لاختيار برلمان جديد وحكومة جديدة وفقاً لمطالبات الحراك الشعبي الذي شهدته مختلف مناطق البلاد في تشرين عام 2019، ودفع بحكومة عبد المهدي الى الاستقالة وتشكيل حكومة مؤقتة (الحالية) برئاسة مصطفى الكاظمي. 

 

 

 

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