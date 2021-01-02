مفوضية الانتخابات في أربيل تعلن تحديث أكثر من 50% من سجلات الناخبين

شفق نيوز/ أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن تحديث السجلات الانتخابية لنحو 53% من الناخبين، مؤكداً وجود فرق جوالة لتحديث سجلات النازحين.

وقال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في أربيل، عبد الرزاق مشير، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن نحو 53% من الناخبين في محافظة أربيل قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية في النظام البايومتري.

وأعرب عن اعتقاده بأن تحديث السجلات الانتخابية سيجري بشكل سلس، مشيرا الى ان هناك فرقاً جوالة لتحديث سجلات النازحين المتفرقين والمتواجدين في المخيمات.

وأكد مشير على ضرورة تقديم الناخبين ما بحوزتهم من مستمسكات تثبت أنهم عراقيون.