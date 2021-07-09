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مفوضية الانتخابات في الانبار تدعو المرشحين الى الالتزام بالدعاية والتعليمات

Category: سیاسة

Date: 2021-07-09T17:47:53+0000
مفوضية الانتخابات في الانبار تدعو المرشحين الى الالتزام بالدعاية والتعليمات

شفق نيوز/ أفاد مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة الأنبار، نصرت إياد، اليوم الجمعة، بأن "الاستعدادات للانتخابات المقبلة في الأنبار تسير بالشكل الصحيح وبمستوى جيد، مشيرا إلى مواصلة عملية توزيع بطاقات الناخبين.

وأضاف إياد، في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ أن "مكاتب تسجيل الناخبين تعاني من قلة المراجعين فيما يتعلق بمسألة توزيع البطاقات الانتخابية، إلا إننا نعمل على تسيير فرق جوالة في الدوائر الحكومية والمناطق السكنية وأيضاً الأحياء النائية، وذلك بهدف وصول البطاقات إلى الناخبين، وبالتالي ضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية".

ولفت أياد، إلى أنه "بعد إتمام القرعة وإعطاء التسلسلات للمرشحين بواقع 166 مرشح عن محافظة الأنبار، وتمت المصادقة على أسماء المرشحين، ومن بعدها انطلقت الحملة الإعلامية للناخبين، وبإمكانهم الآن البدء بالحملة الإعلانية الخاصة".

ودعا أياد، المرشحين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات، قائلاً "من خلال وكالتكم نوجه كافة المرشحين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن الدعاية الإعلامية التي أقرها مجلس المفوضية".

وأكد أن "في محافظة الأنبار هناك مليون 125 ألف و687 ناخب، مقسمين على 380 مركز اقتراع موزعة على مدن وقرى المحافظة، وبواقع 2425 محطة سيتم من خلالها المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة".

وبين أن "عدد الدوائر الانتخابية في محافظة الأنبار، أربع دوائر، اما عدد النواب الذين سيمثلون الأنبار تحت قبة البرلمان العراقي خمسة عشر نائبا".

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