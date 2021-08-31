سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مفوضية الانتخابات: عملية الدعاية الانتخابية تكون محددة بشروط

Category: سیاسة

Date: 2021-08-31T12:06:22+0000
مفوضية الانتخابات: عملية الدعاية الانتخابية تكون محددة بشروط

شفق نيوز/ أكدت مفوضية الانتخابات اليوم الثلاثاء، أن هناك آلية منظمة لحملات الدعاية الانتخابية.

وقالت نبراس ابو سودة مساعد الناطق الإعلامي في مفوضية الانتخابات لوكالة شفق نيوز؛ إن "الحملة الانتخابية قد بدأت من قبل المرشحين منذ الثامن من تموز الماضي بعد المصادقة على اسمائهم واعتمادهم كمرشحين، ويفترض أن تكون قد بدأت منذ ذلك الحين فاذا كان المرشح  لم يستغل الفرصة كلها ويبدأ من تاريخ معين هذا يعود إلى المرشح خاصة وان المفوضية هي اعطت  الاذن في انطلاق الحملات الدعائية".

وأشارت إلى أن "المفوضية حددت الشروط التي تحكم وتنظم عملية الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرشحين، كذلك العمل لذا فأن هذه العملية ليست عملية كيفية وإنما عملية منظمة بموجب قانون".

ولفتت إلى أن "هنالك عدة أطراف تراقب الحملات الدعائية مثل هيئة الاعلام والاتصالات وكذلك من قبل المفوضية".

وأضافت أن المخالفين لشروط الحملات الدعائية قد يصل الى ان يحال الملف إلى المحاكم المختصة عندما يتعدى الأمر كونه مخالفا للدعاية الانتخابية".

related

بلاسخارت: حكومة العراق طلبت من مجلس الأمن الدولي حماية الانتخابات وننتظر ردهم

Date: 2021-01-28 12:47:00
بلاسخارت: حكومة العراق طلبت من مجلس الأمن الدولي حماية الانتخابات وننتظر ردهم

رئيس الجمهورية: النزاهة والأمن الانتخابي ضرورة قصوى لتأمين الإرادة الحرة للناخبين والمرشحين

Date: 2021-05-24 11:50:43
رئيس الجمهورية: النزاهة والأمن الانتخابي ضرورة قصوى لتأمين الإرادة الحرة للناخبين والمرشحين

القانونية النيابية تشكك بجاهزية المفوضية لاجراء انتخابات تشرين

Date: 2021-08-22 12:01:32
القانونية النيابية تشكك بجاهزية المفوضية لاجراء انتخابات تشرين

المفوضية تنتظر أمراً قبل انتخابات مجالس المحافظات

Date: 2019-06-09 13:33:44
المفوضية تنتظر أمراً قبل انتخابات مجالس المحافظات

مفوضية الانتخابات تكشف حقيقة وجود بطاقات "غير بايومترية" للناخبين

Date: 2021-02-11 16:45:56
مفوضية الانتخابات تكشف حقيقة وجود بطاقات "غير بايومترية" للناخبين

استبعاد مسؤولين كورد من مكتب مفوضية الانتخابات يثير القوى السياسية في كركوك

Date: 2021-06-08 10:32:51
استبعاد مسؤولين كورد من مكتب مفوضية الانتخابات يثير القوى السياسية في كركوك

مفوضية الانتخابات تسجل إقبالاً كبيراً لتسلم بطاقة الناخب في عموم العراق

Date: 2021-08-25 10:38:15
مفوضية الانتخابات تسجل إقبالاً كبيراً لتسلم بطاقة الناخب في عموم العراق

مجلس الوزراء يقرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات

Date: 2019-11-12 17:16:00
مجلس الوزراء يقرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات