مفوضية الانتخابات: إعلان النتائج النهائية اليوم أو غداً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية، يوم الأحد، انتهاء عمليات احتساب ما تبقى من أصوات في المحاطات، مرجحة إعلان النتائج اليوم أو غدا الاثنين.

وذكرت الناطق باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المفوضيةُ حسمت ما تبقّى من المحطّات وتم احتساب أصواتها، وجاءت جميع النتائج مطابقة بنسبة 100% مع العدّ والفرز اليدوي".

وأضافت الغلاي، أن "المفوضية باشرت اليوم باحتساب المقاعد ومقاعد كوتا النساء والأقليات، كما شرعت مكاتب المحافظات الانتخابية تزويد التحالفات والأحزاب والمرشحين بشرائط النتائج"، مرجحة إعلان النتائج النهائية "اليوم أو غدًا".

وأوضحت أن "بعد إعلان النتائج النهائية بقرار من مجلس المفوضين، ستقوم المفوضية بفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم التالي للنشر في الموقع الرسمي للمفوضية".