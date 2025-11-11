مفوضية الانتخابات: صناديق الاقتراع ستغلق بموعدها ولا يوجد تمديد

شفق نيوز- بغداد

اكدت مساعد المتحدث الإعلامي لمفوضية الانتخابات، نبراس ابو سودة، يوم الثلاثاء، جميع محطات الاقتراع ستغلق في السادسة مساء دون أي تمديد.

وقالت ابو سودة لوكالة شفق نيوز، إن "جميع محطات الاقتراع العام انفتحت في تمام الساعة 7 صباحا وتعمل بشكل جيد جدا وتستقبل الناخبين".

واضاف أن "اغلاق صناديق الاقتراع سيكون في تمام الساعة 6 مساء ولا يوجد اي تمديد لوقت الاقتراع، وان الأجهزة الإلكترونية مبرمجة مسبقا وتغلق في الوقت المحدد".

وبينت أن "عدد المراكز الانتخابية اكثر من 8700 مركز انتخابي وعدد المحطات اكثر من 39 الف محطة انتخابية وهذا عدد كبير"، مبينة أن "بعض المحطات شهدت تلكؤ بسبب استخدام موظفي الاقتراع، لكن فورا تدخلت فرق المفوضية لمعالجة ذلك، وما جرى حالات فردية ولا يوجد اي خلل فني".

وأوضحت أن "تقرير منتصف النهار صدر بشكله الإلكتروني والمفوضية تعمل على توحيده، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي للرأي العام".